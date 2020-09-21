والد محمد علي: لو أعرف إنه هيبقى كدة كنت دبحته.. وهدد يضربني بالجزمة

شن علي عبد الخالق والد المقاول الهارب محمد علي، هجوما حادا على نجله، قائلا إنه تبرأ منه، ويدعوه حاليا محمد الخائن وليس محمد علي، في ظل موقفه ضد الدولة المصرية، مؤكدا أنه إنسان وضيع ومريض شهرة وكاذب.

وأضاف "عبد الخالق" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ابنه إنسان كاره لنفسه ولوطنه، متابعا: "لو أعرف إنه هيعمل كده أو هيهرب كنت دبحته وتخلصت منه".

وتابع أن ابنه سرقه هو وشقيقه، وأخذ أموالهم والتي تقدر بـ 22 مليون جنيه، على الرغم من أنه لا يحتاج للأموال، وذلك بسبب توكيل عام كان معه منهم.

وأردف" "ابني إنسان عاق لنفسه ولأهله ولبلده، طالع يتكلم عن فلوسه، فلوسك دي مصر اللي عملتهالك، ازاي تتصرف كده، وهدد يضربني بالجزمة قبل كده، وبقول لأي شاب في مصر، أنا أبوه ده إنسان جاحد وحاقد، واخد فلوس أخوه المتوفي وأولاده وهرب".

وواصل: "الهارب ده طالع يتكلم على الغلابة وفلوس الغلابة، وهو سارق فلوس اليتامى أولاد شقيقه وفلوسي وهرب بيها، ودي حقايق ومقدم بلاغ يثبت بده".

وأشار إلى أن نجله سافر وهرب ومعه مليارات، لافتا إلى أن ابنه مريض بالشهرة، وكان يدفع ملايين من أجل أن يظهر في مشاهد بسيطة في بعض الأفلام المصرية، ودفع 27 مليون جنيه لإنتاج فيلم يكون بطل فيه".