القطاع الطبي بجامعة المنصورة يستعد للدراسة بمعامل افتراضية وبنوك أسئلة

أعلن الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، مسابقة لاختيار أفضل قسم علمي صاحب أفضل منصة تعليمية، خلال مناقشة النظام المقترح للدراسة والامتحانات للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021 بكليات القطاع الطبي بالجامعة.

جاء ذلك خلال مناقشة الاستعدادات للعام الدراسي 2020 / 2021 بحضور عمداء ووكلاء ومديري البرامج النوعية وأعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الطبي، وهى كل من (الطب، والصيدلة، وطب الاسنان، والطب البيطري، والتمريض، والمعهد الفني للتمريض)، بمدرج الدكتور أبو النجا بكلية الطب.

وأكد "البيومي" على آليات التفاعل الإلكتروني من خلال منصة التعليم الإلكتروني للجامعة، والتي تتضمن عمل محاكاة للمقررات، واستخدام المعامل الافتراضية، ومعامل المهارات.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، ملامح عملية التقييم المقترحة للطلاب والتي تتضمن الانتهاء من إعداد ومراجعة بنوك الأسئلة لكافة المقررات ورفعها على برنامج (Q-Mans).

وتضمنت فعاليات الاجتماع مناقشة خطة الجامعة فيما تتضمنه من اللوائح الدراسية، والمقررات الدراسية، وتوزيع المقررات الدراسية على أعضاء هيئة التدريس، والكتاب الجامعي، والجداول الدراسية، وأساليب التدريس المتبعة، وعملية التقييم، والمتطلبات التدريسية، وعملية المتابعة المستمرة.

وناقش الاجتماع آليات وأسس نظم وأساليب التدريس من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة للدروس العملية والنظرية لتحقيق أكبر قدر ممكن من العائد التعليمي، مع مراعاة أن تتراوح نسبة الحضور الفعلي للطلاب 50 % مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الجلسات التعليمية سواء في المحاضرات أو اللقاءات المباشرة وجها لوجه.

واستمع نائب رئيس الجامعة، إلي مقترحات أعضاء هيئة التدريس فيما يخص العام الدراسي الجديد في ظل كورونا.