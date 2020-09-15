المستندات المطلوبة للاستفادة من برنامج "تكافل وكرامة"

أكدت وزارة التضامن الإجتماعي، أنه يتم التخطيط لوصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة، دون تحمل الدولة أعباء إضافية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي وتبادل البيانات والمعلومات مع كل الجهات الحكومية.

وحددت وزارة التضامن على موقعها الرسمى إجراءات الاشتراك فى البرنامج كالتالي:

- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة وهي:-

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

15 مليون نسمة مستفيدين من تكافل وكرامة

يذكر أن برنامج تكافل وكرامة، أطلقته وزارة التضامن عام 2015، ويتجاوز عدد المستفيدين منه 3.2 مليون أسرة إلى جانب 400 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي سيتم دمجهم في تكافل وكرامة مع صدور قانون الدعم الموحد، ليصبح عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون نسمة.

الدعم الموجه للوجه القبلي يصل إلى 71%

وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الاستهداف الجغرافي لبرامج الدعم النقدي مبني على خرائط الفقر، مشيرة إلى أن الدعم الموجه للوجه القبلي يصل إلى 71% من إجمالي دعم البرنامج، بينما يصل إلى 24% للوجه البحري، و4% للقاهرة و2% لمدن القناة.

وكشفت الوزيرة أن إجمالي ميزانية برنامج تكافل وكرامة، تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية، لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.