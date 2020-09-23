مدير عمليات قوائم الانتظار: تكلفة العمليات تخطت 5 مليارات جنيه

أكد الدكتور محمد مصطفى، المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظار، أنه خلال الفترة الماضية، وفي ظل تعرض العالم ومصر لجائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، أن قوائم الانتظار، عملت بطاقة أقل من الفترات السابقة، والأعداد كانت أقل بنسبة 50% من العمليات التي كانت تجرى في وقت سابق.

وقال خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن عمليات قوائم الانتظار خدمة مستمرة، موضحًا أنه منذ شهر بدأت الغرفة في تكسيف العمليات خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن 11 من المستشفيات التي بها قوائم انتظار تتعامل مع مصابي كورونا حتى الآن، لافتًا إلى أنهم يعملوا على إعادة العمل في مستشفيات العزل الصحي لمصابي كورونا من خلال تخصيص ممرات لمصابي كورونا، مختلفة عن الممرات الأخيرة.

أوضح "مصطفى" أن غرفة عمليات قوائم الانتظار أجرت إلى الآن 500 ألف عملية، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة، هي الأعلى في أعداد العمليات التي تجرى، مشددًا على أن هناك أولوية للحالات الحرجة، حيث إن هناك فريق مسئول عن الجودة يراقب جودة الخدمة بداية من مكالمة الهاتف حتى الوصول للبيت مرة أخرى بعد إجراء العملية، مؤكدًا أن متوسط التحضير، وإجراء العمليات يستمر لـ21 يوم.

وأكد أن غرفة عمليات قوائم الانتظار تستقبل 1000 حالة جديدة يوميًا، موضحًا أنها ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الصحي ولتخفيف المعاناة عن الشعب المصري ومستمرة من عام 2018 حتى الآن.

وأوضح أن هذه العمليات تجرى بتكاليف باهظة جدًا وتخطت تكلفتها 5 مليار جنيه، حيث إنها تتعامل مع 11 جراحة عمليات، وتصل تكلفة بعض العمليات لـ230 ألف جنيه.

وأردف المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظام، أن اللجنة العلمية تحدد موعد إجراء العمليات سريعا، موضحًا أن الحالات العاجلة لا تندرج تحت قوائم الانتظار.