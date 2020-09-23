سكرتير شعبة الذهب: المستثمرون طرحوا كميات كبيرة ما أدى لخفض سعره

علق الدكتور نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، على تذبذب أسعار الذهب، قائلا إن انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، انخفاض غير مستقر، حيث أن ذلك يعتبر خدعة للبورصات العالمية، التي تدفع الأسعار للتحرك حسب العرض والطلب.

وقال "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن المستثمرين خلال هذه الفترة، يطرحوا كمية كبيرة من الذهب للبيع، وهذا ما تسبب في انخفاض الأسعار بهذا الشكل، مشيرًا إلى المضاربات العالمية وجني الأرباح سبب انخفاض الأسعار.

وأوضح أن المستثمرين خلال الفترة المقبلة، سيحاولون معاودة شراء الكثير من الأطنان من الذهب: "سنشهد ارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية".

وارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات أمس الثلاثاء، في محلات الصاغة، وذلك بعد أن شهد خلال الفترة الماضية تذبذب في الاسعار بن الارتفاع والانخفاض، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية 835 جنيهًا.