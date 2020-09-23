إحالة متهمين اثنين بتهريب 200 طربة حشيش للمحاكمة في السويس

أحالت النيابة العامة بالسويس، اثنين من المتهمين بمحاولة تهريب 200 طربة لمخدر الحشيش بالسويس، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، رصدت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بنطاق دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الجناين وبحيازتهما (200 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، و4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة.

وأضافا بتجهيز مخزن سري بأبواب السيارة، بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها، بقصد ترويجها بمحافظات الوجه البحري والقبلي.