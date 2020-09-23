فيديو.. أحمد زاهر بصحبة جمهور "زنزانة 7": حب الناس نعمة

نشر الفنان أحمد زاهر، مقطع فيديو يوضح تفاعل الجمهور والشباب معه بعد عرض فيلم "زنزانة 7"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب زاهر، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "من أجمل أيام حياتي مع أصحابي وجمهوري الغالي اللي فرحني النهاردة وجالي وحضر معايا عرض فيلم (زنزانه 7)".

وتابع: "والحقيقي من قلبي كلكم شرفتوني ونورتوني، شكرًا صديقي الغالي علي غزلان على اليوم الرائع اللي كان كله حب ونجاح وفخر، شكرًا أصدقائي وحبايبي أمل سمير وحليم، اللي كانوا معايا النهاردة وشاركوني فرحتي ونورتني وشرفتني يارمزي".

واستطرد "اللي صور الفيديو ده ياجماعة هو المخرج القادم إن شاء الله، إبرام نشأت مخرج فيلم (زنزانة 7) وصديقي الغالي، شكرًا على نعمة حب الناس شكرًا يارب".

تدور أحداث فيلم "زنزانة 7" في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فيه عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم: "أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير".

‏فيلم "زنزانة 7" بطولة، نضال الشافعي، وأحمد زاهر، ومايا نصري، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، ومنة ‏فضالي، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.

وكان أيمن يوسف، منتج فيلم "زنزانة 7"، أشاد بالأداء الفني للفنان أحمد زاهر، وتألقه في الفترة الأخيرة، قائلًا: "زاهر كان اكتشاف بالنسبة لي على المستوى الشخصي في الفيلم ده فنيًا وإنسانيًا".

وكتب "يوسف" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أحمد زاهر مركز في أدق التفاصيل وماسك أبعاد الشخصية اللي بيلعبها بشكل مدهش.. فاجئ جمهور الدراما بشخصية فتحي في مسلسل البرنس وسيبهركم بشخصية حربي الكومي في زنزانة 7".