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أحمد زاهر: بترعب من الفار.. وقعدت ساعتين اتخانق معاه وكسرت الحمام بسببه

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محمد عزالدين
01:06 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
أحمد زاهر

أحمد زاهر

كشفت الفنانة ليلى زاهر، عن خوف والدها الفنان أحمد  زاهر الشديد من الفئران، وجاء ذلك خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc".

من جانبه أوضح "زاهر"، أن الفأر أكثر الزواحف رعبا بالنسبة له، متابعًا: "أنا الراجل الوحيد اللي في البيت، وكلهم بيخشوا في أوضة، وبقفل على نفسي الحمام أنا والفار، ساعتين بصارعه وكسرت الحمام"، لتقاطعه "ليلى" ساخرة: "أحمد زاهر بيقول للفار أبعد عني".

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