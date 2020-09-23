أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-9-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بمحلات الصاغة اليوم، الأربعاء 23 سبتمبر، ليثبت المعدن النفيس عند نفس النقطة منذ نهاية تعاملات أمس الأحد، وفي إطار الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 952 و954 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 833 و835 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 714 و716 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و680 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب سجّلت ارتفاعًا مع إغلاق تعاملات أمس، الثلاثاء، وذلك بعد أن شهد خلال الفترة الماضية تذبذبًا في الاسعار بين الارتفاع والانخفاض، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية 835 جنيهًا.

وكان الدكتور نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، علّق على تذبذب أسعار الذهب، قائلًا إن انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، يعد انخفاضًا غير مستقرًا، إذ يعتبر ذلك خدعة للبورصات العالمية، التي تدفع الأسعار للتحرك حسب العرض والطلب.

وأضاف سكرتير شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنّ المستثمرين يطرحوا كميات كبيرة من الذهب للبيع خلال هذه الفترة، الأمر الذي يتسبب في انخفاض الأسعار بهذا الشكل، مشيرًا إلى من أسباب انخفاض الأسعار أيضًا المضاربات العالمية وجني الأرباح.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب أنّ المستثمرين سيحاولون معاودة شراء الكثير من الأطنان من الذهب خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "سنشهد ارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة".

وكان الدكتور وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، قال إنّ الذهب رغم تذبذب أسعاره إلا أنّه يظل الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية سابقة، أنّ 2020 شهد زيادة بنسبة 38% في أسعار الذهب، مؤكدًا أنّ السوق المحلية يتأثر بالتوازي مع بورصات الذهب العالمي، إذ إنّها المتحكمة في الأسعار.

رحلة الذهب خلال الشهرين الماضيين

وبدأت أسعار الذهب خلال شهر يوليو الماضي، تأخذ مسارًا نحو الارتفاع التدريجي، والذي كان طفيفًا في بادئ الأمر، إلى أن أصبح هذا الارتفاع ملحوظًا، ليصل سعر المعدن النفيس في نهاية يوليو إلى أعلى قيمة له في التاريخ بعد أن تخطى حاجز الـ1000 جنيه لعيار 24، وفي مطلع شهر أغسطس، ومع ثبوت سعر المعدن الأصفر، عاود الانخفاض التدريجي مرة أخرى لتقترب أسعاره من الأسعار التي سبقت موجة الارتفاع.

وكان رئيس شعبة الذهب نصح المواطنين بشراء الذهب في فترات التراجع في الأسعار، إذ إنّه من المتوقع أن ترتفع الأسعار مرة أخرى، كما وجه لهم النصيحة بشراء السبائك الذهبية، وتجنب شراء المشغولات إذا كان الهدف من شراءه الادخار، حتى لا يخسر سعر المصنعية.