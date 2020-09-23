عاجل.. الذهب ينخفض 10 جنيهات في بداية التعاملات

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا في بداية معاملات اليوم الأربعاء، في أسواق المال، بمقدر 10 جنيهات في العيار، ليسجل عيار 24 مبلغ 954 جنيهًا للجرام، مقابل 964 جنيهًا.

وسجل عيار 21 مبلغ 835 جنيهًا للجرام، مقابل 844 جنيهًا في معاملات أمس، كما سجل عيار 18 مبلغ 715 جنيهاً للجرام مقابل 723 جنيهًا أمس.

وارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات أمس الثلاثاء، في أسواق المال، وذلك بعد أن شهد خلال الفترة الماضية تذبذبًا في الأسعار بن الارتفاع والانخفاض.