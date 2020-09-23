رئيس جامعة المنوفية يتابع مع "المقاولون العرب" تأخر تسليم المشروعات

اجتمع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بمهندسين من شركة المقاولون العرب، المسئولة عن بعض أعمال الإنشاءات بالجامعة، لمتابعة سير العمل وما تم تنفيذه.

استعرض مبارك بحضور المحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة المشروعات المسندة للشركة، والوضع الراهن بها، ومناقشة أسباب تأخير الانتهاء منها، والمستخلصات والاعتمادات المالية المطلوبة.

وأكد على تذليل كل العقبات والتعاون بين جميع الأطراف لتسليم المشروعات المطلوبة طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه.

حضر الاجتماع المحاسب جلال عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المحاسب محمد عبد المنعم أمين عام مساعد للتخطيط والمتابعة، المحاسب السيد الطورى أمين عام مساعد للشئون المالية، مهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية، مهندس ربيع صلاح مدير المشروعات.