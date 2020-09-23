رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس جامعة المنوفية يتابع مع "المقاولون العرب" تأخر تسليم المشروعات

كتب:

إبراهيم الديهي
04:29 ص | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

اجتمع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بمهندسين من شركة المقاولون العرب، المسئولة عن بعض أعمال الإنشاءات بالجامعة، لمتابعة سير العمل وما تم تنفيذه.

استعرض مبارك بحضور المحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة المشروعات المسندة للشركة، والوضع الراهن بها، ومناقشة أسباب تأخير الانتهاء منها، والمستخلصات والاعتمادات المالية المطلوبة.

وأكد على تذليل كل العقبات والتعاون بين جميع الأطراف لتسليم المشروعات المطلوبة طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه.

حضر الاجتماع المحاسب جلال عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المحاسب محمد عبد المنعم أمين عام مساعد للتخطيط والمتابعة، المحاسب السيد الطورى أمين عام مساعد للشئون المالية، مهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية، مهندس ربيع صلاح مدير المشروعات.

اقرأ المزيد:

محافـظ المنوفية ورئيس جامعة الأزهر يكرمان أوائل الثانوية

رئيس جامعة المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لمعهد تكنولوجيا المعلومات

رئيس جامعة المنوفية يُدلى بصوته في "إعادة الشيوخ"

جامعة المنوفية تبدأ التدريب العملي لهيئة التدريس حول "التعليم الهجين"

رئيس جامعة المنوفية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الحقوق والتربية الرياضية

جامعة المنوفية تبدأ فعاليات الدورة الرابعة لبرنامج إعداد القادة

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمي "الاقتصاد المنزلي"

جامعة المنوفية تعتمد تطوير مركز تنمية قدرات هيئة التدريس

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة ليسانس الآداب بنسبة نجاح 82%