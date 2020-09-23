مرشحان محتملان لحزب "النور" بالشرقية ينهيان إجراءات الكشف الطبي

أعلن حزب "النور" في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، عن خضوع اثنين من أعضائه لإجراءات الكشف الطبي بالمشتشفيات التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات، استعداداً لتقديم أوراقهما إلى لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة الزقازيق الابتدائية.

وذكر الحزب السلفي، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن عضو الحزب "جمال متولي" أجرى الكشف الطبي، تمهيداً للترشح عن دائرة مركز ومدينة الزقازيق ومدينة القنايات، بينما أجرى "عطية عبد المقصود"، عضو آخر بالحزب، الكشف الطبي، استعدادا لترشحه عن دائرة الحسينية وصان الحجر والصالحية الجديدة ومنشأة أبوعمر.

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة فيالشرقية لـ"الوطن" أن عدد المرشحين المحتملين الذين خضعوا للكشف الطبي، ضمن إجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب، بلغ 461 مرشحاً محتملاً، منذ بدء توقيع الكشف الطبي حتى اليوم، مشيراً إلى استمرار استقبال الراغبين في الترشح بالمستشفيات المعتمدة من هيئة الانتخابات، حتى 26 سبتمبر الجاري.

وكان وكيل وزارة الصحة، الدكتور هشام مسعود، قد أوضح، في تصريحات سابقة، أن المتقدم يجب أن يسجل بياناته على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الإنترنت، وتحديد الأماكن التي يتم الفحص بها بمحافظة الشرقية، وهي المجلس الطبي العام بالشرقية بمستشفى الأحرار، ومستشفى الأحرار التعليمي، ومستشفى القنايات المركزي، ومستشفى أبوكبير المركزي، ومستشفى فاقوس النموذجي، ومستشفى بلبيس المركزي.

من جانب آخر، بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب إلى لجنة تلقي طلبات الترشح، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، منذ بدء عمل اللجنة يوم الخميس الماضي، وحتى صباح اليوم السابع الأربعاء، 220 مرشحاً محتملاً.

وتضم محافظة الشرقية 8 دوائر انتخابية، تجري بها المنافسة على 21 مقعداً بالنظام الفردي، وذلك على النحو التالي:

- الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.

- الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين.

- الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين.

- الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد.

- الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين.

- الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.