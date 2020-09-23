ضبط صاحب مخبز استولى على 238 بطاقة تموينية بالأقصر

تمكنت قوة أمنية بقسم شرطة الأقصر من ضبط صاحب طاحونة غلال، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته جوال بداخله 5 ماكينات صرف خبز خاصة بالمخابز البلدية، و238 بطاقة تموينية خاصة بصرف الخبز للمواطنين.

وبمناقشته قرر بتحصله على الماكينات المضبوطة من أصحاب 5 مخابز "محددين" بمدينة الأقصر، وبيع أصحاب تلك المخابز الدقيق المدعم له دون إنتاجه وتجميعه لكميات الدقيق وبيعها بالسوق السوداء وحصوله على نسب من حافز الإنتاج المنصرف من الجهات المعينة لأصحاب تلك المخابز، بما يحقق إستفادة مادية له ولأصحاب المخابز المشار إليها.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تبين أن المتهم سبق ضبطه في واقعة "تجميع 17 جوال دقيق بلدي"، وأنه يجمع الماكينات الخاصة بالمخابز البلدية المدعمة والقاصر استخدامها على أصحاب المخابز، وكذا البطاقات التموينية المضبوطة بحوزته والمدون عليها أسماء أصحابها واستخدام تلك البطاقات على الماكينات الخاصة بالمخابز البلدية استخدام إلكتروني وهمي لحصة المواطن من المخبز البلدي وتجميعه عقب ذلك الدقيق البلدي المدعم والمحظور تداوله ثم بيعه في السوق السوداء.