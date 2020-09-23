رجل و4 سيدات يروجون لأعمال منافية للآداب عبر فيسبوك: الأسبوع بـ15 ألفا

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحوي العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي لمدة إسبوع.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها أحد الأشخاص، مقيم بالمنوفية، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته 4 سيدات، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة أحدها خاص بالمتهم الأول يحوي الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات- مبلغ مالي).

وبمواجهتهم، أقرّ المتهم الأول بقيامه بتسهيل واستغلال السيدات اللاتي بصحبته بمعاونة المتهمة الثانية في الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت لفترة محدد المدة مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه لمدة أسبوع، وأضاف أنه قد أنشأ الصفحة المُشار إليها لذات الغرض، وبمناقشة باقي المتهمات أكدنّ ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.