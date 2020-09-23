الصحة تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر الأحذية

ذكرت وزارة الصحة والسكان أنّ احتمالية انتقال فيروس كورونا المستجد من الأحذية وإصابته للأفراد ضعيفة للغاية، وللاحتياط خاصة في البيوت التي يحبو أو يلعب فيها الرضع والأطفال الصغار على الأرض.

وجددت الوزارة في منشور توعوي لها، تأكيدها على ضرورة الحرص على ترك الأحذية على مدخل المنزل، فذلك يمنع التلامس مع أي قاذورات أو فضلات قد تلتصق بنعل الأحذية.

الصحة: ارتفاع معدل الشفاء من الفيروس لـ89%

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة وصول نسبة الشفاء من الفيروس لنحو 89%.

وقالت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنّ أعداد فيروس كورونا في مصر، وصلت لمرحلة الثبات.

وطالبت العسال، عبر "الوطن"، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، والتشابه الكبير بين أعراض الفيروس والإنفلونزا الموسمية، لافتة إلى أهمية أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية للصغار، للوقاية من التعرض للإصابة بالإنفلونزا.

ونصحت العسال المواطنين بارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، والبعد عن التجمعات، خاصة كبار السن والحوامل، وحال ظهور أي من أعراض الفيروس، يجب الذهاب إلى المستشفى.

وأكدت أنّنا مازلنا في الموجة الأولى لفيروس كورونا، لافتة إلى أنّ التعايش مع الفيروس ليس التهاون، وتوافر المصل لا يعني التخلص النهائي من الفيروس، بل لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة أنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإنّ زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل، لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.