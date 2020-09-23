تطبيقا للتباعد.. مدارس خاصة تُلغي الباص وتُعيد الاشتراكات للأهالي

مع تأخر وزارة التربية والتعليم في إعلان خطة العام الدراسي الجديد بـ المدارس الخاصة، والاكتفاء مبدئيًا بإعلان خطة المدارس الحكومية، أعلنت بعض المدارس الخاصة خطة منفصلة، وحددت ملامحها وأطرها الرئيسية بما يتوافق مع المخطط الحكومي الصحي لحماية الطلاب من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه يوم 17 أكتوبر المقبل، ويستمر لمدة 33 أسبوعًا.

وتشابهت ملامح العام الجديد بين المدارس الخاصة والحكومية، في إعلان اتخاذ ذات الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وتخفيض الكثافات الطلابية داخل الفصول، بجانب تحديد أيام معينة لحضور المراحل التعليمية المختلفة، بما يضمن تخفيف الأعداد داخل المدارس لأقصى درجة ممكنة.

مدارس تعيد قيمة اشتراكات الأتوبيسات للأهالي

وفي خطوة مفاجئة لأولياء الأمور، خاطبت بعض المدارس الخاصة في محافظتي الجيزة والقاهرة، أولياء الأمور بالذهاب للمدرسة واسترداد قيمة اشتراك الأتوبيس للطلاب الذين تجاوزوا الصف الثالث الابتدائي، موضحة أنّ السبب في ذلك هو التماشي مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب من الفيروس، ما دفع الأهالي لمحاولة إقناع المدارس بالتراجع عن قرارها، خاصة أنّه تم سداد قيمة الاشتراك كاملًا دون نقص، رغم ذهاب الطلاب لنصف الفترة المقررة لهم، إلا أنّ قرار المدرسة جاء قاطعًا بعدم تحريك أتوبيسات للطلاب الذين تزيد مرحلتهم التعليمية عن الصف الثالث الابتدائي، ومطالبة الأهالي بالبحث عن بديل خاص لأبنائهم سواء بتوصيلهم بسياراتهم الخاصة، أو الاشتراك في أي وسيلة مواصلات بشرط أن تضمن سلامة الطلاب وتطبيق الإجراءات الوقائية.

المخطط الصحي للعام الدراسي الجديد: يومان حضور فقط

وحصلت "الوطن" على تصور المخطط الصحي للحكومة للعام الدراسي الجديد، ضمن الإجراءات الاحترازية، والتي وضعت تحت عنوان "تحرك بوعي".

ويشرح المخطط كيفية تعامل الطلاب طوال اليوم الدراسي، بداية من ركوب أتوبيسات المدارس في أول اليوم مرورًا بدخول الفصول وطريقة الجلوس والأنشطة الرياضية وصولا لانتهاء اليوم، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا أو نقل العدوى في حالة الإصابة.

وتهدف الخطة للحد من انتقال العدوى أثناء الأنشطة الدراسية، والعمل على رفع الوعي للطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية.

وتقوم الخطة على 7 محاور، هي التباعد الجسدي، التهوية الجيدة، التطهير الدوري، وترصد المرض والإحالة، وتوافر المستلزمات، ورفع الوعي، والواقيات الشخصية.