مدارس خاصة تعلن خطة العام الجديد: اليوم 4 ساعات وبدء البث الأحد المقبل

أعلنت مجموعة من المدارس الخاصة، ملامح العام الدراسي الجديد وطبيعة العمل بداخلها وتحديد أيام الحضور والغياب لكل مرحلة دراسية، وأبلغت أولياء الأمور بضرورة الانضمام إلى المنصات الالكترونية الداخلية بها، إضافة إلى انشاء جروبات خاصة على واتس آب لأولياء أمور المراحل المختلفة، وإرسال فيديوهات شارحة لكل التفاصيل لأولياء الأمور والطلاب .

يأتي ذلك قبل إعلان وزارة التربية والتعليم خطة وملامح العام الجديد بالنسبة للمدارس الخاصة، والتي أكّد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنَّها ستحمل العديد من المفاجأت خاصة وأنَّه سيتمّ إعادة هيكلتها بشكل كامل، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده لإعلان ملامح العام الجديد في المدارس الحكومية يوم الثلاثاء قبل الماضي في ديوان عام الوزارة ، قائلًا: "نعيد بناء منظومة المدارس الخاصة والدولية وهنغيرها بالكامل سواء دفع الفلوس والنسب وجودة التعليم انتظروا الكلام ده قدامنا لحد 15 أكتوبر".

وأرسلت إحدى المدارس الخاصة للغات في حي الزمالك بمحافظة الجيزة، أمس، الثلاثاء، خطة العمل في العام الدراسي الجديد لأولياء أمور الطلاب عبر "واتس آب"، والتي تضمنت:

** إلغاء الطابور الصباحي.

** إلغاء الفُسح لكل المراحل الدراسية باستثناء طلاب السنوات من "kg1 وحتى الرابع الابتدائي".

** الحضور من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية إلا ربع ظهرًا لطلاب المراحل من "kg1 وحتى الصف الأول الإعدادي".

** الحضور من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا لطلاب الصفوف الدراسية من الصف الثاني الإعدادي وحتى الثالث الثانوي.

** الحضور 3 أيام للمراحل من kg1 وحتى الثالث الإعدادي، ويوم أون لاين يبدأ من الساعة 12 ونصف ظهرًا وحتى الخامسة عصرًا.

** الحضور يومين فقط للطلاب من "الأول وحتى الثالث الثانوي"، إضافة ليوم دراسي أون لاين.

** إلغاء كانتين المدرسة.

** ضرورة ارتداء الطلاب من سن kg1 وحتى الثالث الابتدائي لـ"واقي وجه"، ومن الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي ارتداء كمامة.

** البث التجريبي للدخول على المنصات الالكترونية الخاصة بالمدرسة يبدأ الأحد المقبل الموالفق 20 سبتمبر.

فيما أعلنت إحدى المدارس الخاصة بحي الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، خطة العمل في العام الدراسي الجديد، يوم الأحد الماضي، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، منها "ارتداء الكمامات لجميع المشاركين في العملية التعليمية طلاب ومعلمين وإداريين، ضرورة قياس الحرارة قبل دخول المدرسة، تصميم علامات لوقوف الطلاب داخل فناء المدرسة وفي الفصول تضمن التباعد بين الطلاب، فرض إحضار لانش بوكس يحتوي على مأكولات صحية وزجاجة مياه خاصة".

وعن أيام الحضور والغياب، أعلنت المدرسة لأولياء أمور طلابها عن تقسيم الطلاب إلى 3 مراحل، الأولى من kg1 وحتى الرابع الابتدائي، الحضور 4 أيام من الأحد للأربعاء، والخميس الدراسة أون لاين، ومن الصف الخامس الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، الحضور 3 أيام فقط من الاثنين وحتى الأربعاء، والخميس الدراسة أون لاين، ومن الصف الثالث الاعدادي وحتى الثالث الثانوي الحضور يومين فقط "الأربعاء والخميس" والدراسة الأون لاين يومين "السبت والأحد".

من جهته، قال مصدر مسئول بجمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن إعلان المدارس الخاصة لخطط العام الدراسي الجديد، أمر صحي ولا يوجد فيه أي مشكلة، خاصة في ظل تأخر إعلان وزارة التربية والتعليم للملامح الاسترشادية، التي كان يجب إصدارها بالتزامن مع خطة الدراسة الحكومية حتى يتثنى لأصحاب المدارس تجهيزها إلكترونيًا وصحيًا.