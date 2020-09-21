مدارس خاصة ترفض رد 25% من اشتراك الباص: ولادكم هيركبوا في كراسي لوحدهم

حظي قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام أصحاب المدارس الخاصة برد 25% من قيمة اشتراك أتوبيسات المدرسة عن العام الدراسي المنقضي 2019- 2010، نتيجة تعطيل الدراسة في 15 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بتأييد واسع من قبل أولياء الأمور، والذين طالبوا بضرورة رد جزء من مصروفات الفصل الدراسي الثاني الذي لم يدرس فيه الطلاب سوى "نصف المدة"، بجانب عدم استخدام الأتوبيسات الخاصة بالمدارس إلا لعدة أسابيع قليلة، على الرغم من دفع قيمة الاشتراك للفصل الدراسي بأكمله.

المدارس الخاصة: تخصيصها في تجهيز المدارس إلكترونيا

وعقبت جمعية أصحاب المدارس الخاصة على تساؤل أولياء الأمور "ليه ندفع فلوس أتوبيس مستخدمناهوش؟!"، بأن المبالغ التي تم تحصيلها من أولياء الأمور بغرض الاشتراك في الاتوبيسات، تم توجيهها لمنافع أخرى داخل المدرسة مثل تجهيز المنصات الإلكترونية، والشبكات الداخلية لبدء منظومة التعليم الإلكترونية، قائلة "إحنا مطلبناش من حد يدفع مصاريف الشبكات الإلكترونية".

حماية المستهلك يوفر خطوط شكاوى للمواطنين ضد المدارس الخاصة

دخل جهاز حماية المستهلك على خط الصراع بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة مرة أخرى، بإعلانه عن أرقام شكاوى يستطيع أولياء الأمور الاتصال عليها، وترك بيانات المدرسة حال رفضها رد 25% من قيمة مصروفات الأتوبيس، أو رفض ترحيلها للعام الجديد.

ترحيل نسبة الـ 25 % الى العام الجديد ، فتح أفاقًا جديدة في أزمة المصروفات، حيث طلبت معظم المدارس من أولياء الأمور الانتظار للعام الدراسي الجديد لترحيلها وخصمها من قيمة اشتراك الأتوبيس، مع التعهد بعدم زيادة قيمتها في العام الجديد، إلا أن أصحاب المدارس انتهجوا عّذرًا جديدًا، برفض رد المبالغ بدعوى أن الطلاب سيجلسون بطرق معينة تشهد تباعدًا اجتماعيًا، ما يعني أن الأتوبيس "هيشيل نصف العدد" .

"ج. م"، ولي أمر لثلاثة طلاب بمراحل تعليمية مختلفة، في إحدى المدارس الخاصة لغات بمنطقة باب اللوق، والتي تنتمي لسلسلة مدارس شهيرة، ذهب لدفع اشتراك باص المدارس لأبنائه للعام الجديد بعد وصول رسالة بريدية من المدرسة حددت له موعد الحضور، وتحذيره من عدم وجود مكان في الأتوبيس حال تأخره، يقول إنه ذهب على الفور في الموعد المحدد، وقام بسداد الاشتراك، وعندما طلب خفض 25% من اشتراك العام الماضي، رفضت إدارة المدرسة، وجاء ردها عليه "كل واحد من ولادك هياخد مكان 2، لأنه هيقعد في كرسيين لوحده لتطبيق التباعد الاجتماعي".

لم يجد الرجل الأربعيني بديلًا عن دفع الاشتراك، وحجز مقاعد لأبنائه الثلاثة في أتوبيس المدرسة للعام الجديد، مرددًا "مش عاوز أدخل معاهم في صراع عشان ميضايقوش أولادي".

الأمر ذاته تكرر مع "ن.ع"، ولي أمر، طالب بإحدى المدارس الخاصة في حي الدقي، حيث طلبت من إدارة المدرسة رد مبلغ 1150 جنيه، والتي تساوي نسبة الـ25% من اشتراك أتوبيس العام الماضي البالغة 4600 جنيه، الا أن المدير الإداري بالمدرسة رفض بشكل قاطع، وهددها بإعطائها ملف ابنها الطالب بالصف الثالث الابتدائي وتحويله إلى أي مدرسة أخرى.

تقول ولي الأمر، ثلاثينية العمر، إنها توجهت بشكواها إلى مدير المدرسة، وأخبرته بما حدث، وطلبت منه الامتثال لقرار رد النسبة المقررة أو خصمها من مصروفات العام الجديد، فجاء رده "ابنك هياخد مكان 2 في السنة الجديدة، ساعدينا عشان نحافظ عليه ونحميه من كورونا".

مصدر: إحنا مش تلاجة ولا غسالة عشان جهاز حماية المستهلك يفرض علينا جزاءات

وعقّب مصدر مسؤول بجمعية أصحاب المدارس الخاصة، على شكاوى أولياء الأمور بقوله "إحنا مش تلاجة ولا غسالة عشان جهاز حماية المستهلك يفرض علينا جزاءات أو يدخل في شغلنا".

وبرر المصدر عدم رد نسبة 25%، بتحمل المدارس لتكاليف إضافية كثيرة منذ اليوم الأول لتعطيل الدراسة، بدفع رواتب المعلمين والإداريين، أو العمل على منح الطلاب جرعات تعليمية "أون لاين"، بخلاف تجهيز شبكات ومنصات داخلية، والأهم من ذلك، بدء الدراسة منذ بداية الأسبوع الجاري "أون لاين" وعمل بث تجريبي، لتدريب الطلاب وتأهيلهم لبدء الدراسة في 17 أكتوبر المقبل.