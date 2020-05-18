شوقي عن مطالبة مدارس خاصة بدفع المصاريف: منظومة اقتصادية لازم تستمر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة ستكون في مستوى الطالب المتوسط كما عهدوا ذلك سابقًا، ولا يوجد أي اختلاف عن الامتحانات السابقة، وهناك نماذج استرشادية كثيرة، مقدمًا الشكر والتقدير لكل القنوات الإعلامية التي تقدم للطلاب دروسا على الهواء، وكذلك الصحف، فالطلاب أصبح لديهم مصادر كثيرة جدًا للمذاكرة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الامتحان سيغطي جزءا من المنهج حتى يوم تعليق الدراسة، ولن يتم محاسبة الطلاب على الجزء الذي لم يُدرس لهم، ويجب أن يطمئنوا حول هذا الشأن.

وعن مطالبة بعض المدارس الخاصة أولياء الأمور بدفع مصاريف الترم الأول من العام الجديد، قال الوزير: "هذا الموضوع نبحثه جيدًا بعد الثانوية العامة، وهذا الملف شائك ومن الصعب الحكم عليه في المطلق، يعني اللي حاطط ولاده في مدارس بها مصاريف لازم يعرف إن دي منظومة اقتصادية لازم تستمر، وعشان ياخدوا خدمة لازم يدفع مصاريف عشان المدارس تدفع مرتبات معلمين وتعمل منصات إلكترونية وتطور التعليم عن بعد".

وتابع: "أما عن مطالبة المدارس بدفع المصاريف مبكرا ممكن النقاش في التفاصيل الصغيرة دي في وقت آخر، بس إحنا معنيين دلوقتي بالحاجات اللي تمس ملايين البشر مثل المشروعات البحثية والثانوية العامة، خدوا بالكم المدارس الحكومة المصرية تقدمت كثيرا، مش بالضرورة نحب ندفع في مدارس غالية، فيه خدمة أفضل في المدارس الحكومية، والعقد شريعة المتعاقدين".