10 مصابين بـ"كورونا" تحت العلاج بعزل ملوي ووفاة وحيدة في يومين

أعلنت مصادر طبية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس "كورونا"، أثناء خضوعه للعلاج في مستشفى العزل بمركز ملوي، وهي الوفاة الوحيدة المسجلة بالمحافظة على مدار يومين، بينما مازال هناك 10 حالات إصابة قيد العلاج بالمستشفى، بينهم 7 مصابين حالاتهم غير مستقرة.

وقال مسؤول بمديرية الصحة إنه خلال شهر أغسطس الماضي، كان مستشفى ملوي يستقبل ما بين 20 و25 حالة إصابة بفيروس "كورونا" يوميًا، حيث كان يجري احتجازها داخل مركز العزل بالمستشفى، مؤكدًا أن معدل الإصابة تراجع كثيراً خلال شهر سبتمبر الجاري، بمتوسط حالة واحدة يوميًا.

وكان محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، قد شدد على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ورؤساء الشركات والهيئات، الالتزام التام ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لأي موجة ثانية محتملة، مع حلول فصل الخريف.

ووجه المحافظ، خلال كتاب دوري صدر عن ديوان عام المحافظة، على ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، كما كلف كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية والجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، المحال التجارية، والمواصلات العامة والمنشات العامة والخاصة، وعلى كافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنون، لمتابعة مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات الصادرة بشأن مواجهة انتشار الفيروس المستجد.