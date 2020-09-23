ضبط 140 قضية مخدرات وتنفيذ 72 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 116 قطعة سلاح ناري بحوزة 91 متهمًا، وتنفيذ 72879 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبط 140 قضية مخدرات بحوزة 146 متهمًا، و31 هاربًا، و21 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، 179 دراجة نارية مخالفة، و9985 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

كما تمّ ضبط تشكيل عصابي وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وجرى فحص 80 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.