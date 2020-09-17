صور.. جامعة حلوان: مبنى العروض الفنية يحاكي دور الأوبرا العالمية

يعد مبنى العروض الفنية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان والذي افتتحه أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس طفرة فنية وهندسية يحاكي دور الأوبرا العالمية في تصميمه، حسبما أعلنت جامعة حلوان في بيانها.

رئيس جامعة حلوان: القاعة تعمل إلكترونيًا بنظام رقمي لتغيير الخلفيات على المسرح

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، إن المبنى يضم المسرح الكبير الذي يعد واحدا من أكبر قاعات المسرح بمصر ويضم 1404 مقاعد، وخشبة المسرح بمساحة 600 متر مربع و21 ستارة عرض خلفية، مضيفا أن القاعة تعمل إلكترونيًا بنظام رقمي لتغيير الخلفيات، وغرفة تحكم إلكتروني وبروجيكتور عرض سينمائي وأجهزة تحكم للإضاءة ونظام حركة أفقية "أسانسير مسرح" بنظام هيدروليكي بمساحة 40 مترا مربعا.

وأضاف نجم، في بيان له، أن القاعة تشمل 2 بلكون دخول لبلكونة المسرح و4 غرف بالكواليس، و6 غرف تغيير ملابس، بالإضافة إلى 3 غرف للصحافة، و3 غرف للترجمة، ويتيح المسرح بمبنى العروض الفنية إمكانية إقامة العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والمؤتمرات العلمية والدولية وعروض الأفلام السينيمائية والمسابقات الشبابية.

وأضاف الدكتور أشرف رضا، الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، أن مبنى العروض الفنية يضم أيضا قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية وهي 6 قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير بمبنى العروض الفنية تم إعدادها وتأثيثها على أعلى مستوى تقني ومجهزة بأدوات العرض والاتصالات التكنولوجية الحديثة.

وتضم قاعات المؤتمرات والندوات الثقافية قاعة تسع 163 فردا بمساحة 155 مترا مربعا، وقاعة تسع 136 فردا بمساحة 135 مترا مربعا، و2 قاعة تسع 110 أفراد بمساحة 95 مترا مربعا، و2 قاعة تسع 85 فردا بمساحة 100 متر مربع، مما يتيح إمكانية إقامة المؤتمرات الدولية والمؤتمرات العلمية، ومؤتمرات الشباب وغيرها من الفعاليات التي تتطلب إقامة عدة جلسات، بشكل متوازٍ في نفس التوقيت بالإضافة إلى إقامة الندوات والصالونات الثقافية وغيرها.