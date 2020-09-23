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إقبال كبير على مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" بمطروح (صور)

كتب:

محمد بخات
11:03 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
جانب من إقبال المواطنين على الكشف بمبادرة الرئيس للإعتلال الكلوى

جانب من إقبال المواطنين على الكشف بمبادرة الرئيس للإعتلال الكلوى

انتظمت فعاليات العمل بمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى في مطروح والمراكز والمدن التابعة لها، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في ظل إقبال كبير من المواطنين على الوحدات الصحية لطلب توقيع الكشف الطبي.

وقال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن إجراءات الفحص تجرى من خلال فرق طبية مدربة يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا.

وأضاف أننا دفعنا بـ 15 فريق طبي ثابت و 10 فرق متحركة، مع أهمية التزام المواطنين المترددين ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي للتسهيل على أنفسهم والعاملين في الحملة مع إتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة كوفيد 19.

ورصدت "الوطن" بالصور إقبال المواطنين من أهالي مطروح على الكشوفات في مبادرة 100 مليون صحة للإعتلال الكلوي.

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