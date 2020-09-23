حملة أمنية لملاحقة حائزي المواد المخدرة 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها .. فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 910 جرام – طبنجة- 9 طلقات نارية) بحوزة (17 شخص) بمديرية أمن البحيرة .

ضبط (21,690 كيلو جرام من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين وزنت 790 جرام – 1210 قرص مخدر – فرد خرطوش) بحوزة (15 شخص) بمديرية أمن الإسكندرية .

ضبط (1606 قرص مخدر – 13306 أدوية مهربة – 10 عبوات منشطة - كمية من مخدر الهيروين وزنت 412 جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 255 جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 80 جرام – كمية من المادة الفعالة لمخدر الحشيش الصناعى "الإستروكس والفودو" وزنت 25 جرام) بحوزة (12 شخص) بمديرية أمن القاهرة .

ضبط (كمية من مخدر البودر وزنت 350 جرام – كمية من مخدر الإستروكس وزنت 350 جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 175 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 25 جرام – كمية من مخدر الأيس وزنت 25 جرام – كمية من مخدر الكوكايين وزنت 5 جرام – كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 3 جرام – كمية من المادة الفعالة لمخدر الحشيش الصناعى "الإستروكس والفودو" وزنت 15 جرام) بحوزة (7 أشخاص) بمديرية أمن الجيزة .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 517 جرام) بحوزة (7 أشخاص) بمديرية أمن القليوبية .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 350 جرام) بحوزة (4 أشخاص) بمديرية أمن الشرقية .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,200 كيلو جرام – 200 قرص مخدر) بحوزة (4 أشخاص) بمديرية أمن المنيا .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,925 كيلو جرام – 1380 قرص مخدر) بحوزة (5 أشخاص) بمديرية أمن مطروح .

ضبط (كمية من مخدر الشابو وزنت 625 جرام – كمية من مخدر الإستروكس وزنت 400 جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 130 جرام) بحوزة (8 أشخاص) بمديرية أمن الإسماعيلية .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,950 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 25 جرام) بحوزة (4 أشخاص) بمديرية أمن الغربية .

ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 420 جرام) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن الدقهلية .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام) بحوزة (شخص) بمديرية أمن البحر الأحمر.

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 150 جرام) بحوزة (شخص) بمديرية أمن بورسعيد .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 150 جرام) بحوزة (شخص) بمديرية أمن جنوب سيناء .

ضبط (عدد 5 طرد بداخلهم كمية من مخدر القات وزنت 7,620 كيلو جرام – كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 1,745 كيلو جرام) بحوزة (شخص) بميناء القاهرة الجوى .

ضبط (كمية من مخدر الهيروين 115 جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 350 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (6 من العناصر الإجرامية "بمنطقة السحر والجمال") حال تواجدهم بدائرة قسمى شرطة أول ثان العاشر من رمضان بالشرقية .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – طبنجة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين – لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة المعادى.

ضبط (95 جرام لمخدر الفودو – 85 جرام من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

ضبط (140 جرام لمخدر الفودو – 40 جرام من مخدر البودر - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

ضبط (1000 قرص محظور بيعه خارج المستشفيات - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة التبين .

ضبط (كمية من مخدر الفودو وزنت 970 جرام - مبلغ مالى) بحوزة (شخص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,100 كيلو جرام – سلاح أبيض - مبلغ مالى – 4 هاتف محمول) بحوزة (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

ضبط (4206 عبوة وكيس منشط مختلف الأنواع) مجهولة المصدر وبدون مستندات بحوزة (شخص له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.