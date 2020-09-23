ضبط 4 آلاف عبوة عقاقير ومنشطات مجهولة المصدر 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم التهرب الجمركى.. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من الأدوية عبارة عن (3724 كبسولة لعقاقير وفيتامينات مكملات غذائية - 13 عبوة بودر فيتامينات ومنشطات مختلفة الأنواع) جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة بالجهات المعنية، بحوزة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية) حال إستقلاله إحدى سيارات الأجرة بدائرة القسم وبمناقشته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 15500 قرص مخدر بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن المنيا من ضبط ( عدد 21 بندقية خرطوش ، بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار ، عدد 15500 قرص مخدر ، عدد 2 هاتف محمول ) بحوزة (عامل زراعى، حاصل على دبلوم – مقيمان بمحافظة المنيا – لهما معلومات جنائية) وذلك حال إستقلالهما سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى ، داخل مخبأ سرى بالسيارة أعد خصيصاً لأغراض التهريب.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .