مستقبل وطن: القائمة الوطنية تكتل حزبي يحقق الاستقرار السياسي

قال ياسر عمر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ فكرة تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب يشارك فيها 12 حزبًا من مختلف الانتماءات الحزبية توحد الجميع خلف الدولة المصرية.

وأضاف عمر، لـ"الوطن"، أنّ الهدف من توحيد الأحزاب المختلفة في الأيديولوجية هو تكوين تكتل سياسي لإعلاء المصلحة الوطنية في ظل التحديات التي يواجهها الوطن داخليًا وخارجيًا.

وتابع أنّ تطبيق التكتل السياسي في الاستحقاقات الانتخابية يصب في صالح الاستقرار بعيدا عن التشرذم السياسي الذي قد يحدث نتيجة الصراع على المقاعد بين الأحزاب في الانتخابات.

وأشار عمر إلى أنّ الهدف في النهاية هو حماية الدولة المصرية من خلال هذا التحالف الانتخابي الذي يحقق مصلحة الجميع ويضمن تمثيل كل القوى السياسية في البرلمان.

نتيجة الانتخابات تحدد فكرة توحيد الأحزاب في ائتلاف برلماني

وعن مصير تحالف الأحزاب في القائمة الوطنية، قال عمر إنّه تحالف انتخابي ينتهي بانتهاء الانتخابات، وفكرة توحيد هذه الأحزاب في ائتلاف داخل مجلس النواب تحدد نتيجة العملية الانتخابية.

وأكد عمر أنّ الانتخابات على المقاعد الفردية في مختلف المحافظات ستكون صعبة نظرًا لكثرة أعداد المرشحين، وتزداد صعوباتها في ظل توسيع الدوائر الانتخابية.

وتضم القائمة الوطنية التي لم يُعلن حتى الآن أسماء المرشحين فيها 12 حزبًا بقيادة حزب مستقبل وطن، وبمشاركة أحزاب حماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.