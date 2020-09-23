تنفيذ 19 مشروعاً بـ2.5 مليار جنيه في قطاعي المياه والصرف بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعى جاهدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب الجاد.

وقال محافظ الشرقية إن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.

وأشار المحافظ إلى أنه يجري تنفيذ 270 مشروعاً بكافة القطاعات في نطاق المحافظة، بتكلفة مالية 24 مليار و106 ملايين جنيه، من ضمنها 19 مشروعاً خدمياً بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، بمركز ومدينة الزقازيق، بتكلفة بلغت 2 مليار و590 مليون جنيه.

وأوضح أنه يجري تنفيذ 5 مشروعات بقطاع مياه الشرب، بتكلفة بلغت 296 مليون و900 ألف جنيه بمركز ومدينة الزقازيق، تشمل إنشاء محطة مياه فائقة الجودة بـ"طاروط"، بطاقة إنتاجية 5 آلاف متر مكعب يومياً، بتكلفة مالية 32 مليون و500 ألف حنيه.

كما تتضمن إنشاء محطة مياة فائقة بـ"كفر الحمام"، بطاقة إنتاجية 5 آلاف متر مكعب، لخدمة قريتي كفرالحمام ومشتول القاضي، بتكلفة مالية بلغت 35 مليون جنيه، وإنشاء محطة مياة فائقة بـ"كفرالجراية"، بطاقة إنتاجية 5 آلاف متر، وبتكلفة بلغت 35 مليون حنيه.

كما تتضمن المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع مياه الشرب بالشرقية، إنشاء خط مياه يربط بين محطتي مياه بلبيس و"بردين"، بتكلفة 60 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد محطة مياه الزقازيق، وتوسعات محطة مياه "العباسة"، لزيادة طاقتها إلى 43 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى إنشاء خزان بـ"رافع الزراعة"، بتكلفة 134 مليون و400 ألف جنيه.

وفي قطاع الصرف الصحي، أكد محافظ الشرقية أنه يجري تنفيذ 14 مشروعاً، بتكلفة 2 مليار و293 مليون و100 ألف جنيه، تشمل إحلال وتجديد محطة معالجة الزقازيق، بطاقة 80 ألف متر، وبتكلفة 80 مليون جنيه، وتوسعة محطة صرف صحي "الزنكلون"، بتكلفة 26 مليون جنيه، وإنشاء محطة صرف صحي "أم الزين"، بتكلفة 350 مليون جنيه، وإنشاء محطة صرف صحي "بهنباي"، بتكلفة 350 مليون جنيه.