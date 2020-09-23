تجديد حبس "الدادة" المتهمة في واقعة اختفاء الطفلة "كنزي" بالعاشر

قرر قاضي المعارضات بالمحكمة الجزئية في العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، تجديد حبس مربية أطفال "دادة"، المتهمة في واقعة اختفاء الطفلة "كنزي"، التي فقدت بعد خروجها من الحضانة، قبل أن يتم العثور عليها قبل يومين، بعد 6 أيام من تغيبها، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال.

وكان مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، قد تلقى إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، من المواطن "محمد أ."، عامل، مقيم بمدينة العاشر، باختفاء ابنته "كنزي"، البالغة من العمر سنيتن، بعد خروجها من الباب الخلفي لإحدى دور الحضانة، حيث تم العثور على حقيبتها فقط داخل الحضانة.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض اختفاء الطفلة، والعمل على إعادتها إلى أسرتها، وتم إلقاء القبض على مربية الأطفال بدار الحضانة، وتوجيه تمهة الإهمال إليها، إلى أن عثر بعض الشباب على الطفلة داخل "بيارة" مكشوفة، بعد 6 أيام من تغيبها، وتم تسليمها إلى ذويها.

وقال والد الطفلة: "جالي تليفون من ساعة، بيقولي بنتك كنزي موجودة في الشارع، تعالى استلمها، والمكان كان قريب من البيت جدًا، وكنت واقف بالصدفة برة البيت، وفجأة لقيت الجيران كلهم طلعوا معايا وهيصوا، ورحت القسم عشان أثبت حالة إنها رجعت، وبأشكر كل الناس اللي ساعدوني، ولسه مستمر في المحضر ضد الحضانة والدادة".

وكان رواد مواقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر تداولوا صورًا للطفلة "كنزي"، وأعلنوا غيابها عن المنزل، وأطلقوا عدة حملات للمشاركة في جهود البحث عنها، وإعادتها إلى أسرتها سالمة، ونجحت الجهود في العثور عليها فعلًا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا أخرى تظهر لحظة عودة الطفلة الكنزي إلى أسرتها، وسط حالة من الفرحة والسعادة.