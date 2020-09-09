خيال وأكشن وتشويق.. دليل الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع

تعرض دور السينما، مجموعة مميزة من الأفلام، خلال الأسبوع الجاري، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل في السطور التالية.

Weathering with You

تدور أحداث الفيلم حول فتى هارب من حياته كطالب في المدرسة الثانوية، وحينما يصل لطوكيو يقابل فتاة غامضة تتمكن من التحكم في حالة الطقس.

أبطال الفيلم كتارو دياجو، أليسون بري، شون أوجوري، يوكي كاجي، ريز أحمد، دينو أندرادي، ومخرج الفيلم ماكوتو شينكاي.

Sniper: Assassin's End

تدور أحداث الفيلم حول القناص الأسطوري توماس وابنه اللذان يحاولان الهرب من رجال وكالة المخابرات الأمريكية، وقاتل يسعى لقتلهما.

أبطال الفيلم توم بيرينجر، تشاد مايكل كولينز، سايكا أكيموتو، ريان روبنز، ومخرج الفيلم كاري أندروز.

No Way Back / Don't. Get. Out!

تدور أحداث الفيلم حول أب مُهدد بفقدان حياته وعائلته، بسبب شخص مجهول فعل يستطيع الأب كشف هوية الشخص المجهول.

أبطال الفيلم وتان ويلك موهرينج، نورا هويتز، ياسمينة الزهيري، كريستيان بول، فاهري يارديم، كارلو ثوما.

The New Mutants

تدور أحداث الفيلم حول متحولين خمسة يشكلون الدفعة الأولى من خريجي مدرسة تشارلز، ويكتشفون قدراتهم الخاصة خلال احتجازهم في بناية سرية.

أبطال الفيلم مايسي ويليامز، أليس براغا، أنيا تايلور جوي، تشارلي هيتون، هابي اندرسن، ومخرج الفيلم جوش بون.