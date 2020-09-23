رئيس مرسى مطروح: تلقينا 1464 طلبا للتصالح بمخالفات بناء

أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، عن تلقي 1464 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وقال "عبدالرازق" إن المدينة تشهد إقبالًا ملحوظًا على تقديم طلبات التصالح، بعد أن أصدر محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، تعليماته بفتح منفذ إضافي بديوان عام المحافظة، لتلقي طلبات التصالح، ولاستيعاب الإقبال المتزايد، بعد تخفيض قيمة المتر المسطح فى مخالفات البناء بمدن وقرى ونجوع المحافظة، بنسبة تتراوح بين 25 و60%، من قيمة المتر السابق إقرارها في ديسمبر 2019.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح إن انتهاء المهلة المحددة فى طلبات التصالح، 30 سبتمبر الجارى، لدفع جدية التصالح لمن تقدم بطلب سابقاً وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وأضاف أنه يتم تحصيل الرسوم بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، حتى الساعة 10 مساءً طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وبحث الطلبات ورفعها للجنة العليا للبت فيها واتخاذ قرار التصالح من عدمه.

وأشار إلى زيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجى في الخزينة وشبابيك تلقي طلبات التصالح، لافتًا إلى أنه يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وسداد قيمة جدية التصالح، وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين، طبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن.

كما أشار إلى أن هناك تزايدًا ملحوظًا فى أعداد المتقدمين للتصالح، في ظل الإلتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح، لضمان انتظام وسير العمل، تنفيذًا لتكليفات محافظ مطروح بتذليل جميع العقبات أمام المواطنين.