رئيس مدينة مرسى مطروح: إزالة 30 تعديًا بكورنيش المدينة

أعلن وجيه عبد الرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن شن حملة مكبرة على كورنيش المدينة أسفرت عن إزالة 30 حالة إشغال طريق، بالتزامن مع جهود المدينة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وقال "عبد الرازق" في تصريح له، إن مجلس المدينة يدفع بحملات مكبرة على فترتين صباحا ومساءا لرفع جميع أنواع إشغالات الطريق التى تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية.

وأكد استمرار حملات إزالة إشغالات الطريق والباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية، وناشد رئيس المدينة أصحاب المحال التجارية، الالتزام بعدم إشغال الأرصفة والطريق، حفاظ على الشكل الحضارى للمدينة متوعدًا بتطبيق أقصى عقوبة على المحال المخالفة.