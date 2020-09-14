رئيس مدينة مرسى مطروح: نرفع 470 طن قمامة يوميا

أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح أن جهاز النظافة بمجلس المدينة، يرفع أكثر من 470 طن من القمامة يومياً بنطاق الأحياء الستة بالمدينة والمناطق السكنية والعزب، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود النظافة بكافة مدن ومراكز المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضاري والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال "عبدالرازق" في تصريح، اليوم، إن المدينة انتهت من إصلاح وصيانة وتركيب 40 كشافًا للإنارة بمناطق "علم الروم والأفراد والعجارمة والزيتون والطريق الدولي" بمدخل المدينة وطريق القصر عجيبة مع إستمرار أعمال التجميل والتشجير وقص وتقليم الاشجار وزارعة نباتات وأشجار الزينة الفيكس بمدخل حى الشروق بالكيلو 7 ومواصلة جهود التطهير بتعقيم المصالح الحكومية والمدارس والمنشآت الشرطية ومحطة القطار والموقف والسيارات المقبلة للمدينة بالمداخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا بالإضافة إلى تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا.

وفى سياق متصل واصل مجلس مدينة سيوه تكثيف جهوده اليومية لرفع القمامة بالمدينة بمناطق المعهد الازهرى ومنطقة السوق ومنطقة إبنى بيتك وأنور السادات مع إستمرار أعمال الرش والتطهير لجميع المنشأت الخدمية بالمركز.

من جانبه، وجّه محافظ مطروح، رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة إلى تكثيف الجهود للإرتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة وإستمرارأعمال الرش والتعقيم بالشوارع والمنشآت الخدمية فى إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة ضد فيروس كورونا، مع التأكيد على الحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.