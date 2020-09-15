رئيس مدينة مرسى مطروح: رصف الشوارع الفرعية بمناطق الجوازات والأوقاف

أعلن مساء ،اليوم، وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن رصف الشوارع الفرعية والمحيطة من شرطة الجوازات حتى مبنى الهلال الأحمر بشارع إسكندرية وذلك بعد إنتهاء الشركات العاملة بمشروع التحول الرقمى بناء على رد الشركات بالخطابات الرسمية بانهاء الأعمال.

وأكد "عبد الرازق" علي إنه جارى العمل فى رصف الشوارع فى مناطق قسم الجوازات وخلف مستشفى النساء والأطفال وحتى شارع علم الروم، وجارى العمل لرصف الشوارع الفرعية بالإمام مالك ضمن خطة المدينة فى إعادة الشئ لأصله.

وقال إنه تم الانتهاء من رصف شارع المحكمة القديمة والمرور ومعظم شوارع زاهر جلال وتركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة بناءا على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف أننا إنتهينا من زراعة الجزيرة الوسطى بأشجار الفيكس من مدخل حى الشروق بالكيلو 7 حتى نهاية الشارع بعد فتح الشارع المغلق لسنوات أمام شرطة مكافحة المخدرات تنفيذ وإشراف إدارة التشجير بمجلس المدينة.

ووجه رئيس المدينة للشركات العاملة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء فى أعمال الرصف بشوارع الأحياء والعزب خاصة المشروع القومى للتحول الرقمى ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب بنطاق المدينة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة المشروعات الجارية بنطاق المدينة لسرعة الإنتهاء منها طبقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المتفق عليها.