بعد مد الفترة لـ1 أكتوبر.. شروط وضوابط تحويلات الطلاب بين المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة تلقي طلبات التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حتى 1 أكتوبر المقبل.

وتستعرض "الوطن" ضوابط التحويل بين المدارس وفقًا للموقع الرسمي لقبول طلبات التحويل على النحو التالي:

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيًا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسي – الثانوي العام، ولا يعتد بالتحويل الورقي (يدويًا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

ويتم تلقي طلبات التحويل من هنــــــــــــــا.

- صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولي الأمر.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

- في حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقًا للكثافات.

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

-على ولي الأمر استكمال إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للإخوة (يرفق بيان قيد للإخوة من المدرسة) والأعلى في المجموع وذلك طبقًا للكثافات.

بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي

- نتائج التنسيق علي مرحلتين الأولى في شهر (أغسطس) والثانية في شهر (سبتمبر) وعلى ولي الأمر مسؤولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع.

- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.

- على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

- على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.

- يمنع منعًا باتًا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.