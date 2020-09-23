بعد مد الفترة لـ1 أكتوبر.. شروط وضوابط تحويلات الطلاب بين المدارس
كتب:
أمنية سعيد
01:52 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
تحويلات المدارس
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة تلقي طلبات التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حتى 1 أكتوبر المقبل.
وتستعرض "الوطن" ضوابط التحويل بين المدارس وفقًا للموقع الرسمي لقبول طلبات التحويل على النحو التالي:
- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيًا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسي – الثانوي العام، ولا يعتد بالتحويل الورقي (يدويًا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.
ويتم تلقي طلبات التحويل من هنــــــــــــــا.
- صحة البيانات المسجلة مسؤولية ولي الأمر.
- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.
- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.
- في حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.
- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).
- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.
- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقًا للكثافات.
- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.
- متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.
- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.
-على ولي الأمر استكمال إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.
- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للإخوة (يرفق بيان قيد للإخوة من المدرسة) والأعلى في المجموع وذلك طبقًا للكثافات.
بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي
- نتائج التنسيق علي مرحلتين الأولى في شهر (أغسطس) والثانية في شهر (سبتمبر) وعلى ولي الأمر مسؤولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع.
- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.
- على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.
- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).
- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).
- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).
- على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.
- يمنع منعًا باتًا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.