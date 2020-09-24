محافـظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كوبري الحجاجية بتكلفة 2 مليون جنيه

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية بمدينة سرس الليان، للوقوف على الحالة العامة للمدينة ومتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، بحضور رئيس مدينة سرس الليان.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير ورصف كوبرى الحجاجية والشوارع المحيطة بتكلفة تقدر (2) مليون جنيه، وذلك عقب انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لتحقيق السيولة المرورية، وأوصى المحافظ بتجميل منطقة الكورنيش ورفع كفاءته وزراعة الأشجار والأعمدة الديكورية حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

وتابع محافظ المنوفية سيراُ على الأقدام أعمال التطوير والتجميل وتركيب الإنترلوك لعدد من الشوارع ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة وبنكى الأهلى ومصر والهيئة العربية للتصنيع بشأن المساهمة فى تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع منظومة البيئة والإنارة والرصف للإرتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي.

وأشار المحافظ إلى أنه سيجري التوسع في رصف الشوارع وتركيب الإنترلوك، هذا وقد أبدى أهالى المنطقة عن سعادتهم بالجهد المبذول على أرض الواقع مقدمين الشكر والتقدير للمحافظ على ما لمسوه من إهتمام بهم.

ومن المقرر أن تشمل خطة التطوير بالمدينة رصف 13 شارع وتركيب إنترلوك لعدد 33 شارع فضلاً عن توصيل خدمة الصرف الصحي لـ7 شوارع بالمدينة.

وفى إطار خطة محافظة المنوفية لأعمال التطوير والتجميل الحضاري للحدائق والميادين العامة، تفقد محافظ المنوفية بدء تنفيذ أعمال تطوير حديقة مدينة سرس الليان على مساحة 1500 متر بتكلفة تقدر ما يقرب من ( 900 ) ألف جنيه للإرتقاء بالمستوى العام وإضفاء مظهر جمالي ومتنفس للأهالي، ووجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة تقديم مقترح وتصور كامل لإقامة سوق وموقف نموذجي والعرض عليه خلال أسبوع لاتخاذ اللازم.

وخلال الجولة استمع محافظ المنوفية لعدد من طلبات أهالي المدينة ووجه بدراستها وسرعة حلها في إطار القانون.