"محلية أسوان" تواصل مطالبة المواطنين بسرعة التصالح مع مخالفات البناء

طالبت الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، الأربعاء، أهالي مركز ومدينة أسوان بسرعة التوجه لمقر الوحدة المحلية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات المباني، كما قامت بالتحرك بسيارات الوحدة المجلية والتي تطالب من خلال مكبرات الصوت سرعة تحرك المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح.

وكتبت الصفحة ، "إعلان هام جداً ، على أهالي أسوان الكرام سرعة التقدم قبل يوم 30-9-2020 إلى المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وذلك لاتمام عمليات المصالحة في مخالفات المباني الخاصة بكم علي أن يكون المتقدم بالاوراق التالي: صورة البطاقة، أي مستند يفيد بمساحه المنزل، صورة لمحضر المخالفة أن وجد، مع اعتبار الموضوع هام وعاجل جدا حتى لا تضيع الفرصة أمام كل المواطنين الذين لديهم مخالفات مباني للتصالح والإبقاء علي منازلهم وعدم الاضطرار إلى تطبيق الإزالات والتي ستتم بجديه بدءا من 1 أكتوبر 2020.

وبحسب بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، يجري تلقي طلبات التصالح داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستيفاء إجراءات السداد المطلوبة، ولاسيما في ظل موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25% من قيمة الأرض وذلك حتى 30 سبتمبر المقبل.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن محافظة أسوان سبق لها تخفيض أسعار المتر المسطح للتصالح خلال شهر يوليو الماضي بنسب تراوحت بين 30 % و50% ما يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم، بجانب التسهيلات الإدارية والفنية التي تجري داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع مدن ومراكز المحافظة.