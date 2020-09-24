محافظ المنوفية يتفقد مشروع صرف صحي أبخاص بتكلفة 36 مليون جنيه 

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صباح اليوم مشروع صرف صحي أبخاص بمركز الباجور بتكلفة تقديرية (36 مليون جنيه ) وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات التي تعيق سير العمل للإنتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المقرر.

رافق المحافظ في جولته المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

وتابع محافظ المنوفية أعمال مشروع صرف صحي أبخاص، واستمع إلى شرح من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عن مكونات المشروع والذى يضم محطة رفع وشبكات إنحدار وخط طرد، فضلاً عن تنفيذ شبكات الإنحدار وخط الرد بنسبة 95 % كما تم تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 95 %.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من قبل القائمين على تنفيذ المشروع وتحقيق أعلى معدلات لنسب التنفيذ، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية ومراعاة جودة الأعمال المنفذة لضمان نهو الأعمال في توقيتاتها المحددة.

وخلال الجولة أمر المحافظ بتوصيل خدمة الصرف الصحي لمدرسة تبعد عن أقرب مطبق صرف صحى 150 متر إستجابة لمطالب الأهالي.

وأوضح المهندس رشدى عمر بأن إجمالى مشروعات مياة الشرب المنفذة والجارى تنفيذها بمركز الباجور عدد 5 مشروعات بطاقة 67 ألف م3/يوم بتكلفة تقدر (761 مليون جنيه)، وأن إجمالي محطات المعالجة لمشروعات الصرف الصحى المنفذة والجارى تنفيذها 4 محطات معالجة بتكلفة (325) مليون جنيه، وكذا إجمالي عدد القرى المخدومة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة، بالإضافة إلى القرى المدرجة بخطة الهيئة ولم يتم إسنادها وأخرى مدرجة بخطة شركة مياة الشرب بلغ 47 قرية بإجمالى تكلفة تقدر (مليار و703 مليون جنيه ).

وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لكافة مشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات بنطاق المحافظة ومؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.