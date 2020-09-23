بدء تشغيل المركز التكنولوجي بمطروح لتلقي طلبات "التصالح"

بدأ، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة مطروح، استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، بعد زيادة الإقبال على المراكز الأخرى بمجالس المدن.

وتفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، المركز للاطمئنان على سير العمل، وتابع إجراءات فتح وتجهيز المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتخصيص منافذ وأجهزة حاسب ومظلة خارج المركز بداية من اليوم الأربعاء لاستقبال المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بمدينة مرسى مطروح، بجانب المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح، للتيسير على المواطنين وتوفير الراحة لهم، وتخفيفاً للزحام، وسرعة إنجاز العمل بالملف، مشدداً على تقديم وسائل الراحة والتيسيرات أمام المواطنين، مع الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية، ومنع التزاحم لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما تفقد السكرتير العام إدارتي الأملاك والأمن، وعدداً من الإدارات بالديوان العام التى بها تعامل مباشر مع المواطنين، موجهًا بحسن التعامل مع المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات أمامهم، وفقًا للقوانين واللوائح.

وإستمع السكرتير العام خلال جولته إلى عدد من الموظفين لمعرفة احتياجاتهم عن قرب، وتذليل أي عقبات تعترضهم، لضمان حسن إنجاز الأعمال على أكمل وجه، موجهًا بضرورة تحقيق الانضباط بالعمل والإلتزام بمواعيد العمل المقررة.