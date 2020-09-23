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محمود مسلم

إنشاء مدرسة البرانقة بالباجور بـ5 ملايين جنيه

كتب:

الوطن
09:25 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مدرسة البرانقة للتعليم الأساسي بمركز الباجور، والمقامة على مساحة 1116مترًا، وبقيمة تعاقدية تقدر بـ5 ملايين و546 ألف جنيه، وبنسبة تنفيذ 100%، وبإجمالي 11 فصلًا دراسيًا، والمقرر دخولها الخدمة هذا العام.

وتفقد المحافظ محيط المدرسة والفصول الدراسية، مشيداً بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ما يساهم في تقليل الكثافة، وزيادة عدد الفصول لاستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل قادر على النهوض بوطنه.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المدارس التي دخلت الخدمة التعليمية للعام الدراسي 2019 / 2020 بلغ 18 مدرسة، بإجمالي 283 فصلًا دراسيًا، وبقيمة تعاقدية تزيد عن 73 مليون جنيه، وسيتم دخول 20 مدرسة جديدة للعملية التعليمية  للعام الدراسي 2020 /2021، بإجمالي 263 فصلًا دراسيًا، وبقيمة تعاقدية تزيد عن 94 مليون جنيه.

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