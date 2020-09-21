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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 21-9-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:10 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020
برج السرطان

برج السرطان

يعتبر علماء الفلك أنّه يكون محظوظًا من يملك صديقًا من مواليد برج السرطان، خاصة من الرجال، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات ويجعلك ذلك أكثر انفتاحا وتندمج سريعا في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك مشاعر رومانسية تفتح أمامك الباب للقاءات دافئة.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

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