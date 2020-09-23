حظك اليوم الأربعاء 23-9-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان لا يثق في أحد بسهولة، لكنه يحفظ الأسرار جيدا، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمدك اليوم بالطاقة والإصرار على إنجاز واجباتك.. تنظم جهودك جيدا وتوظفها في اتجاه سليم.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بالتألق وتعرف كيف توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.