"فص ملح وداب".. اختفاء الطالبة "ملك" في ظروف غامضة بالشرقية

اختفت طالبة بالمرحلة الإعدادية، في ظروف غامضة، أثناء توجهها إلى أحد مراكز الدروس الخصوصية بمدينة الزقازيق، وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية جهودها لكشف غموض الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق باختفاء "ملك عمرو سعد"، 14 سنة، طالبة في الصف الثالث الإعدادي، مقيمة بمدينة الزقازيق، وذلك بعد قيامها بتوصيل شقيقتها الصغرى إلى منزل جدتها في منطقة "كفر الإشارة"، بمدينة الزقازيق، قبل توجهها إلى الدروس الخصوصي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض واقعة اختفاء الطالبة، والبحث عنها لإعادتها إلى أسرتها، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وقال "عبد اللطيف مصطفى"، خال الطالبة المختفية لـ"الوطن"، إن "الأسرة بدأت تشعر بالقلق بعد تأخرها عن موعد عودتها إلى المنزل، وبدأنا البحث عنها، وبسؤال صديقتها أخبرتنا بأنها تلقت مكالمة هاتفية منها قبل اختفائها، وأخبرتها بأنها تستقل توك توك في طريقها إلى مقر الدرس، وأنها ستصل بعد نحو 5 دقائق، إلا أنها لم تحضر إلى الدرس".

وأضاف أن الأسرة حررت محضرًا بقسم شرطة ثاني الزقازيق، بعد مرور 24 ساعة على تغيبها، وبدأت الشرطة تبحث عنها، مشيرًا إلى أن أفراد الأسرة يواصلون البحث عنها أيضاً، ويحاولون الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة في المحلات التجارية الواقعة في نطاق منزل الجدة وحتى مكان مجموعة الدرس.

وأوضح خال الفتاة أن آخر ظهور لها، في إحدى الكاميرات، كان أثناء نزولها من منزل جدتها، وسيرها في أحد الشوارع الجانبية، ناحية مسجد الأوقاف، لافتًا إلى أنهم يحاولون تفريغ باقي الكاميرات.

وناشدت أسرة الطالبة الأهالي لمساعدتهم في البحث عنها، والتواصل معهم عبر رقم الهاتف 01020432194.