حساسين يطالب بفحص ملاهي الجمهورية بعد كارثة مطروح

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب بتشكيل لجنة لفحص جميع الملاهي على مستوى الجمهورية بعد كارثة سقوط لعبة الصاروخ بأحد الملاهى بمدينة مرسى مطروح وتعرض 10 أفراد للإصابة.

وقال "حساسين"، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن سقوط لعبة الصاروخ بعدد من الأهالي نتيجة قطع سير لعبة الصاروخ داخل ملاه بمحافظة مطروح يتطلب تشكيل لجنة فنية داخل كل محافظة لفحص جميع الملاهي داخل نطاق كل محافظة للتأكد التام من سلامتها من أجل الحفاظ على جميع المترددين على الملاهي بمختلف المحافظات.

وأكد أن كارثة مطروح أصابت جميع المواطنين خاصة الأطفال بالرعب والفزع الشديدين بعد تداولها عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي مطالبا بالتحقيق العاجل فى هذه الكارثة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المتسببين فيها.