انطلاق معارض "أهلا مدارس" بتخفيضات تصل لـ25% بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء إقامة معارض "أهلًا مدارس" بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع عدد من المكتبات الكبرى والمتميزة داخل كل مركز، لمدة شهر، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 20 أكتوبر المقبل، بتخفيضات تصل إلى 25%.

وقال المحافظ، إن إقامة تلك المعارض تأتى في إطار رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، وتوفير كافة المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة، في مواجهة محاولات البعض لاستغلال قرب بدء العام الدراسي لرفع الأسعار على المواطنين، مشيرًا إلى التنسيق مع المكتبات الكبرى لإقامة تلك المعارض، في إطار تنفيذ إجراءات مواجهه فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة توفير كافة السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية ومتابعة قوائم الأسعار من المعروضات طوال فترة إقامة تلك المعارض، حرصًا على توافر كافة الاحتياجات الدراسية للطلاب بأقل الأسعار.