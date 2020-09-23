توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة ورياح وشبورة مائية صباحا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 24 حتى 26 سبتمبر الحالي.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا، ولطيف ليلًا على أغلب الأنحاء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتتكوّن الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الجمعة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، أما السبت فتتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

طقس الخميس 24 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28

طقس الجمعة 25 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلالسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29

طقس السبت 26 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلالسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27