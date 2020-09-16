محافـظ المنوفية ورئيس جامعة الأزهر يكرمان أوائل الثانوية

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام صباح اليوم، الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر للشئون العلمية والثقافية، على هامش تكريم أوائل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2020، وافتتاح مقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف ولجنة المصالحات الثأرية بالإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمدينة شبين الكوم.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية دور الأزهر الشريف، باعتباره منارة العلم وقبلة العلماء منذ عصور التاريخ، مشيراً إلى أن جامعة الأزهر تُعد من أقدم وأعرق الجامعات المصرية، بما تضمه من نخبة متميزة من العلماء الأجلاء، فضلاً عن دورها الفعال في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وإحياء الروابط العلمية والمعرفية لبناء جيل جديد يتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بتواجده على أرض محافظة المنوفية، التي أشار إلى أنها أنجبت الكثير من الرؤساء والعلماء، مؤكداً على أهمية التعاون الدائم بين الجامعة والمحافظة لدعم خطط التنمية للارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إلى أهالي المحافظة.