جامعة الأزهر تكرم رئيس قطاع الدراسات الصيدلية بالأعلى للجامعات

كرمت جامعة الأزهر الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق، ومحافظ بني سويف سابقًا؛ حيث مُنِح درع جامعة الأزهر.

جاء هذا التكريم على هامش استضافة كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة لاجتماع لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد بمقر مجلس جامعة الأزهر الجديد، بحضور الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة، والدكتور مصطفى الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالناصر المغازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إضافة إلى حضور لفيف من عمداء كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.

وأبلغت قيادات الجامعة لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات تحيات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اللذين حالت الظروف دون حضورهما.

وتناول اجتماع لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات الرؤية المستقبلية للعام الدراسي الجديد في ظل جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى تناول موضوعات أخرى متعلقة بقطاع كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.