زيادة الإقبال على التصالح في المخالفات بالفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنّ إجمالي عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة بلغ 57 ألفا و256 طلبًا حتى الآن، بمعدل يومي أكثر من 2000 طلب.

وأكد "الأنصاري"، حرص المحافظة على اتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنّ المحافظ وجه رؤوساء الوحداث المحلية ومجالس المدن بضرورية تكثيف العمل والمتابعة اليومية لإنجاز طلبات التصالح بكفاءة وسرعة، ولمنع تكدس المواطنين وتزاحمهم، بالإضافة إلى مراجعة المستهدف اليومي لكل قرية لإنهاء ملفات التصالح للحالات الجديدة التي تم رصدها.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين من أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، موضحًا أنه تم تخصيص رقم 01551150052 مفعل به خدمة الواتساب لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن مخالفات البناء.

وقال "الأنصاري"، لـ"الوطن": "اتخذنا كل الإجراءات لمواجهة ارتفاع مناسيب المياه والطقس السئ " مؤكدا أنّه شكًل غرفة عمليات لمواجهة الأزمات الطارئة، والتعامل الآمن لمجابهة الكوارث، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة ظروف الطقس السيئ والسيول بمختلف أنحاء المحافظة، خصوصًا بعدما تم الإعلان عن فيضان النيل المتوقع.

وأشار "الأنصاري" إلى أنّه تم عمل تطهير جميع الترع والمصارف على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى صيانة معدات الطوارئ والتأكد من كونها صالحة للاستعمال.

وشدد على أنّه وجه بضرورة التنسيق مع مديرية الإسكان لوضع حل هندسي لدخول وخروج معدات التطهير من وإلى عزب الحبون وخلف والبصير بمركز سنورس، كونها تقع في نهاية مصرف البطس ومعرضه للغرق المتكرر.

في سياق متصل، أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنّه تم إخطار الإدارة العامة لتوزيع المياه بتخفيض جميع مصادر المياه المغذية للمحافظة، بالإضافة إلى عمل الموزنات على جميع أفمام الترع والمصارف التي تصرف على المناطق المتوقع حدوث ارتفاع شديد في مناسيب المياه بها.

ولفت "التوني" إلى أنّه تم متابعة جميع مخرات السيول والتأكد من سريان المياه بها بصورة منتظمة، وتبيّن أنّ جميعها بحالة جيدة وتسمح بمرور أي تصرفات مائية.

وأكد أنّ المحافظ وجه وكيل وزارة التموين، بتوفير كل الاحتياجات من السلع التموينية، والمخابز، ومراجعة المخزون الاستراتيجي لكل مركز وقرية عند حدوث أي أزمة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتنسيق المتبادل بين مختلف القطاعات، وتدقيق البيانات لكل قطاع.