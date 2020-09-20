محافظ الفيوم: استقبلنا 48 ألف طلب تصالح.. وتخفيض القيمة زاد الإقبال

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن ملف التصالح على مخالفات البناء في المحافظة يسير بوتيرة متزايدة وإقبال المواطنين على كافة المراكز التكنولوجية واضح في الـ6 مدن وهو ما دفعنا خلال الأسابيع الماضية في البدء في فتح المراكز القروية لإستقبال طلبات المواطنين للقضاء على الزحام في المراكز التكنولوجية.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحافظة تطبق التسهيلات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء بالبدء في قبول الطلبات حتى الملفات غير المستوفية، ومنح المواطنين مهلة لمدة شهرين لإستيفاء الملفات.

وتابع، أن كافة الطلبات المقدمة للمحافظة حاليا تم دفع الرسوم الجدية الخاصة بالتصالح، مشيرا إلي أنه كان يوجد فجوة بين الطلبات وبين تسديد رسوم الجدية ولكن حاليا كل الطلبات الذين تخطوا الـ48 ألف طلب سددوا رسوم الجدية.

وأكد، أن الملف يزداد بمعدل يومي يتجاوز الـ2000 طلب يوميا، متمنيا أن نكون قادرين على إنهاء الملف في المدة القانونية المحددة 30 سبتمبر، وأنه بعد التعديلات التي أعلنها رئيس الوزراء بتخفيض قيمة التصالح لكل محافظة شهدنا إقبال مرتفع خلال الأسبوعين الماضيين لأن المواطنين شعروا بأن الدولة المصرية حريصة على إستغلال هذه الفرصة والمنفذ القانوني للتصالح على مخالفات البناء وهو ما يجعل المستفيد الأول والأخير هو المواطن.