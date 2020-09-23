طقس الخميس معتدل على القاهرة ورياح مثيرة للرمال على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس غد الخميس 24 سبتمبر، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء مائل للحرارة، على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك، كما تنشط الرياح على شمال الصعيد وتكون معتدلة على جنوب الصعيد ولكن تنشط غربًا مثيرة للرمال والأتربة.

درجات حرارة المتوقعة غدا الخميس

القاهرة 32 23

الإسكندرية 29 24

وادي النطرون 31 23

طنطا 31 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 30 24

بلطيم 29 24

مطروح 29 24

السلوم 28 22

سيوة 33 20

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 32 23

المنصورة 31 24

الإسماعيلية 33 23

السويس 33 23

العريش 31 24

نويبع 35 27

طابا 33 26

الغردقة 37 28